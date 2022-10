Basket, Sassari travolta in Champions dal Paok. Brescia travolgente in EuroCup

SALONICCO (Grecia) - Serataccia per Sassari, travolta dal PAOK con il punteggio di 88-68 e alla seconda sconfitta in ChampionsLeague. La squadra di Bucchi chiude nettamente in vantaggio il primo tempo, ma crolla letteralmente nel terzo quarto, che si chiude con un parziale di 28-9 per i greci, che dominano anche l'ultima frazione, portando a casa un successo in definitiva meritato.