Magic Johnson, l'aneddoto su Barak Obama e sulla partita alla Casa Bianca

"Il Dream Team? Ha aperto il mondo al gioco della pallacanestro". Sono le parole Magic Johnson, a 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, ospite di 'Che tempo che fa', su Rai3. La leggenda del basket ha parlato anche del suo iconico soprannome: "È stata una grande gioia quando mi hanno chiamato così per la prima volta, ma poi ho dovuto essere all’altezza di quel soprannome principalmente sul campo. Dovevo vincere per dimostrare che quel nome era degno per un campione". Sul suo passato: "Ho potuto giocare perché mio padre ha sacrificato tanto per me. Avevo sei sorelle e tre fratelli, perciò mio padre ha dovuto lasciare il basket per andare a lavorare e badare a noi. Una volta arrivato in NBA è toccato a me ripagarlo degli sforzi fatti, permettendogli di smettere di lavorare per godersi la vita e anche la mia carriera, comprandogli una casa nuova. Ora ha 88 anni e lo ringrazio ogni giorno".