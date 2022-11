Basket, Italia ko a testa alta con la Spagna nelle qualificazioni Mondiali

PESARO - Nel più complicato dei match per le qualificazioni ai Mondiali, cocente sconfitta per l'Italia di Pozzecco, che si arrende solo dopo un tiratissimo supplementare 84-88 alla Spagna di Scariolo, campione del Mondo in carica e grande favorita del torneo, che si impone per la seconda volta in tre confronti sugli Azzurri.