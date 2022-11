Petrucci elogia l'Italbasket: "I risultati stanno arrivando. Siamo sereni"

MILANO - "I risultati stanno piano piano arrivando, siamo sereni. Ci sono tutti i presupposti per fare bene". Così Gianni Petrucci , presidente della Federbasket intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, spiega lo stato di salute della pallacanestro italiana partendo dalla sezione femminile. Le partite con Svizzera e Slovacchia "dovrebbero qualificarci all'Europeo, siamo andati bene fino adesso. Napoli risponde sempre bene alla pallacanestro, dopo aver visto il tutto esaurito con la Nazionale maschile", sottolinea Petrucci che poi aggiunge: "Ritroviamo la Campania in piena forma, sono momenti favorevoli".

Petrucci: "Basket terzo sport mondiale, stiamo risalendo"

La Nazionale maschile di Gianmarco Pozzecco si è qualificata per la seconda volta di fila al Mondiale che si disputerà tra il 25 agosto e il 10 settembre 2023 tra Indonesia, Giappone e Filippine. Un risultato che, secondo Petrucci, dà prestigio a tutto il movimento: "Il basket è il terzo sport per diffusione al mondo, dietro calcio e cricket. Gli sport sono tutti importanti, ma stiamo risalendo e stiamo investendo sulle società di base con grande criterio". Petrucci approva anche la scelta di Abodi come ministro dello sport: "Ora c'è Abodi al Ministero dello Sport, una felice scelta dal governo Meloni", sottolinea il presidente della Fip.