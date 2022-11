Sassari batte il Paok in Champions, Venezia passa a Brescia in Eurocup

SASSARI - Sassari resta aggrappata alla Champions League . Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna, dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del gruppo G , centra finalmente la prima vittoria , superando il Paok per 82-78 grazie ai 16 punti di Bendzius e ai 15 di Stephens . La Dinamo proverà ora a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime due gare: il 13 dicembre contro il JDA Bourgogne Dijon sempre al PalaSerradimigni; poi, una settimana dopo, nella tana dell' Unicaja Malaga .

Venezia vince il 'derby'

In Eurocup invece Venezia vince il 'derby' sul campo di Brescia, valido per la sesta giornata del girone A: al PalaLeonessa Reyer per 80-60, con 22 punti di Freeman e 13 di Willis mentre è Massinburg (con 12 punti) il migliore nelle fila della Germani. Per Brescia è il terzo ko stagionale, ora ha nel mirino la trasferta del 7 dicembre in casa del 7Bet-Lietkabelius Panevezys. L'Umana prosegue la striscia positiva che dura da tre partite: cercherà di continuare martedì prossimo, quando al Taliercio ospiterà i turchi del Frutti Extra Bursaspor.