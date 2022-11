Germani Brescia, Caupain si opera: out 4 mesi

"In merito alle condizioni dell’atleta Troy Caupain, Germani Brescia comunica che, alla luce degli ultimi accertamenti specialistici, si è deciso insieme all’atleta di eseguire un intervento chirurgico per ridurre al minimo i tempi di guarigione della lesione che il giocatore si è procurato lo scorso 1° novembre in occasione della partita della 7DAYS EuroCup con Bourg-en-Bresse e permettere al giocatore di essere pronto a tornare in campo nel minore tempo possibile". È il comunicato della Germani Brescia circa le condizioni fisiche del playmaker statunitense. Su quando potrà tornare in campo il giocatore il club spiega che "i tempi di guarigione sono stimati in circa 4 mesi".