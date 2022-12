Pozzecco sbarca negli Usa per incontrare Banchero: "Vogliamo conoscerlo"

Pozzecco: "Lo vogliamo conoscere"

Pozzecco è convinto di riuscire a convincere la stella di Orlando. "L'ho visto per qualche istante in campo, ci siamo salutati - ha spiegato ai microfoni di Sky - Parleremo poi con tutto il suo entourage: siamo venuti qui per conoscerlo e per farci conoscere". Solo una decina di giorni fa Banchero aveva espresso il amore per l'Italia: "Quando giocherò con la nazionale sarò un altro giocatore, e - aveva aggiunto in un'intervista al sito della Fiba - mi impegnerò per essere il miglior compagno, esempio e cestista possibile per aiutare l'Italia. Sono eccitato all'idea di poter dare il mio contributo alla squadra, prima o poi, e raggiungere grandi risultati".