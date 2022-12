Basket: gruppo americano CSG acquisirà 90% quote Trieste

TRIESTE - La Pallacanestro Trieste ha annunciato la chiusura dell'accordo vincolante per la cessione del 90% delle quote societarie al Gruppo americano CSG (Cotogna Sports Group). Il gruppo acquisirà il 90% delle quote societarie entro gennaio, il restante 10% sarà detenuto da azionisti locali.

Il progetto dei nuovi proprietari

"Nell'ultimo anno abbiamo analizzato il mercato del basket europeo - ha dichiarato Richard de Meo, founding partner di CSG - con l'obiettivo di trovare una società con le giuste caratteristiche per avviare il nostro progetto. Trieste ha queste caratteristiche come città, infrastrutture, squadra sportiva, posizione geografica e storia. Il nostro obiettivo è la crescita graduale della Pallacanestro Trieste, puntando alla partecipazione alle coppe europee”.

Il commento del presidente

"Alla storia della Pallacanestro Trieste - ha dichiarato il presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci - si aggiunge oggi un tassello importante. L'ingresso di CSG fa della Pallacanestro Trieste una società che guarda al futuro in una prospettiva completamente diversa e assolutamente unica nel mercato italiano. Ognuno di noi è chiamato a continuare dare il massimo, in campo e negli aspetti organizzativi, perché CSG ha un grande progetto per coinvolgere il nostro pubblico e costruire qualcosa che in Italia non abbiamo ancora visto".