Paura in NCAA, un giocatore crolla a terra durante una partita: compagni terrorizzati

STATESBORO (STATI UNITI) - Attimi di panico durante una sfida di NCAA , il campionato universitario statunitense di Basket. Sono quelli che hanno vissuto i giocatori e gli spettatori presenti a 13' dalla fine della sfida tra Old Dominion e Georgia Southern , quando Imo Essien (guardia della squadra della Virginia) è lentamente crollato a terra di fronte allo sguardo terrorizzato degli altri giocatori in campo.

Il sospiro di sollievo

Dopo il malore sono stati immediati i soccorsi in campo: "Imo Essien è stato valutato dallo staff medico di GA Southern - ha poi spiegato la Old Dominion University -. Ha risposto in ogni momento, è stato in grado di sedersi in panchina dopo la ripresa della partita ed è poi tornato a casa con i suoi compagni di squadra". Dopo il grande spavento è arrivato così il sospiro di sollievo.