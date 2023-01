Connor Williams: un gigante buono, nuovo idolo del basket americano

Altro che elefante in una cristalleria, il nuovo idolo del basket americano si chiama Connor Williams , detto "Big Cozy". Un gigante buono, un colosso da 213 centimetri per 163 chilogrammi di peso , che con le sue giocate sta facendo impazzire i social di tutto il mondo.

"Big Cozy" fa impazzire l'America

Le sue giocate con la maglia numero 5 del St John Fisher, squadra di 3ª Divisione, non sono passate inosservate per efficacia e precisione e sono diventate virali. Studente di sicurezza informatica all'Università di Rochester, "Big Cozy" è stato portato alla ribalta dal portale "Barstool" ed è stato premiato già nel 2021 come miglior giocatore della sua Contea. Ora la celebrità gli viene regalata dai video sui socialnetwork anche per le sue attività fuori dal campo: ha sfruttato il successo ottenuto per sostenere raccolte di beneficenza da destinare ai giovani vogliosi di impegnarsi nello studio e nello sport.