Orrore negli Usa, spari in un liceo durante una partita di basket: spettatori in fuga per la vita

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) - Diversi colpi di arma da fuoco sono esplosi ieri al termine di una partita di basket in un liceo in Oklahoma . Le drammatiche immagini degli spari sono state poi riprese, diventando presto virali sui social. La squadra locale, il Del City Hs , ha battuto la Millwood High 62-58 ma la partita è passata in secondo piano: nel video condiviso in rete si notano i fan in totale panico dopo l'esplosione dei due colpi d'arma fuoco che cercano una via d'uscita dal ' John Smith Fieldhouse ', il palazzetto in cui si è disputato il match.

Sparatoria in palestra: un ferito

Gli spettatori si sono immediatamente messi al riparo mentre gli addetti ai lavori, sistemati a bordocampo, si sono abbassati sotto il tavolo del segnapunti per mettersi in salvo. Il preside della scuola, Steve Gilliland, ha in seguito dichiarato e confermato che due colpi d'arma da fuoco, partiti da una pistola, sono stati sparati a fine match: "Il dipartimento di polizia di Del City è sul posto e sta indagando sull'incidente", ha affermato Gilliland. Secondo il primo sopralluogo delle forze dell'ordine, un uomo è stato ferito e portato in ospedale: non si conoscono al momento le sue condizioni. La polizia ha reso noto di non aver ricevuto alcuna segnalazione di studenti feriti nell'incidente: non sono inoltre stati effettuati arresti e le indagini sono tuttora in corso.