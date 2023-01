Juvecaserta, denuncia shock: "Aggrediti negli spogliatoi"

CASERTA - Denuncia shock da parte della Juvecaserta 2021, squadra di basket di Serie B che sui propri profili social ha reso nota e stigmatizzato con parole dure l'aggressione subita dalla squadra al termine del match giocato e perso ieri in Puglia in casa della capolista Ruvo di Puglia (62-56). "Dopo gli episodi di Pagani - ha scritto il club in un comunicato - questa sera al termine della partita a Ruvo di Puglia i nostri atleti sono stati aggrediti da un manipolo di delinquenti al rientro negli spogliatoi ed all'interno dell'area esclusa ai non autorizzati dai regolamenti. Quanto accaduto ci lascia basiti, ed apre riflessioni serissime su come gli eventi sportivi diventino spesso teatro di violenze".