NBA, Lebron James e Antetokounmpo capitani all'All Star Game

LeBron sarà alla 19esima presenza - eguagliando così il record di Kareem Abdul-Jabbar - la sesta da capitano da quando la Nba ha cambiato il format. Settimo All Star Game consecutivo invece per Antetokounmpo, già capitano nel 2019 e nel 2020. James e Antetokounmpo saranno poi chiamati a scegliere i giocatori delle rispettive squadre, a partire dagli otto già selezionati per un posto in quintetto: a Est i voti di tifosi, colleghi e media hanno premiato, oltre al greco, Kevin Durant (Brooklyn Nets), Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers); a Ovest Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Zion Williamson (New Orleans Pelicans).