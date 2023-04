L’Olimpia ritira la maglia nº 36 in onore di Dan Peterson

MILANO - L’Olimpia Milano celebra Dan Peterson. E lo fa, ritirando la maglia numero 36, anno di nascita del coach statunitense, nato nello stesso giorno, mese e anno del club cestisti meneghino: 9 gennaio 1936 . la festa è pronta, e questa sera - in occasione della sfida tra l’EA7 Armani e la Umana Reyer Venezia - Dan Peterson riceverà il giusto tributo. Nella giornata delle celebrazioni, il coach ha un solo rimpianto. “Ritirarmi a 51 anni non è stata una buona idea - afferma oggi - anzi, credo sia stato un errore”.

Un palmares da sogno

Dan Peterson ha rappresentato per la Milano del basket ciò che Josè Mourinho è stato per il popolo dell’Inter; il coach statunitense è rimasto sulla panchina del quintetto milanese per nove stagioni, conquistando quattro scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Korac e due Coppe Italia. Nella stagione 1986-87 arrivò il triplete con il titolo italiano, il titolo europeo e Coppa Italia.