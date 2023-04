Sneaker di Michael Jordan vendute all'asta: il prezzo è da capogiro

NEW YORK (USA) - Un'asta da far girare la testa e che segna un record storico nel mondo dell'acqusito di cimeli appartenuti a personaggi sportivi di spessore. In questo caso parliamo di Michael Jordan o meglio di un paio di Air Jordan indossate dal campione di basket nella stagione 1998, quella storica raccontata anche nel documentario "The Last Dance", con la maglia dei Chicago Bulls.