Quelle strane occasioni di Milano

La folle conclusione di gara a Treviso (è accaduto di tutto, mancava solo un elefante rosa in campo) regala al campionato un finale di regular season come non si vedeva da tempo. Grazie al ko della Virtus, Milano aggancia in vetta alla classifica Bologna e anzi ottiene il primo posto grazie al vantaggio negli scontri diretti. Domenica, ultima giornata prima dei playoff, all’Armani basterà battere in casa Sassari per andare allo sprint scudetto in pole position. Per le V nere, contro Treviso ancora una volta prive del loro faro Teodosic, sarebbe una beffa non da poco, visto che hanno condotto quasi per tutta la stagione. Nel frattempo Trieste ha battuto Verona, condannandola a tornare in serie A2 ad un solo anno dalla promozione; e, nel contempo, rendendo ancora più complicata la situazione per quanto riguarda la seconda retrocessione. A rischiare domenica saranno in quattro: dal basso, Reggiana, Napoli, Scafati e la stessa Trieste. Reggio si salva se vince e una delle altre tre perde. In una parità a quattro scenderebbe Trieste (0-2 con Napoli).