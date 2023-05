Mondiali basket in carrozzina, l’Italia c’è: “Puntiamo al massimo”

È un’Italia ambiziosa quella che si presenta alla 14ª edizione dei Mondiali di basket in carrozzina, in programma dal 9 al 21 giugno a Dubai. Gli azzurri, qualificati all’evento grazie al quarto posto ottenuto agli ultimi Europei di Madrid, e reduci dall’eliminazione agli ottavi nell’ultima edizione (Amburgo 2018), stavolta puntano alla zona medaglie. “Devo far capire ai miei compagni quanto sono forti” ha scherzato Matteo Cavagnini, uno dei leader del gruppo, nella conferenza stampa di oggi presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico, a Roma, durante la quale il Ct Di Giusto ha svelato i nomi dei 12 convocati. L’Italia esordirà il 9 giugno, primo giorno di gara, contro padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti, per poi sfidare l’11 giugno l’Australia e chiudere il girone due giorni dopo contro il Brasile. Alla rassegna iridata rappresenteranno i colori azzurri Filippo Carossino (il capitano), Joel Joseph Boganelli, Francesco Minella, Driss Said, Ahmed Raourahi, Dimitri Tanghe, Sabri Bedzeti, Andrea Giaretti, Matteo Cavagnini, Giuliomaria Papi, Enrico Ghione, Simone De Maggi. “Il basket in carrozzina è una di quelle discipline che regala forti emozioni, ed è tra le più spettacolari nel mondo paralimpico – ha spiegato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico - Abbiamo tante aspettative, perché siamo assenti ai Giochi Paralimpici da troppe edizioni e dopo i Mondiali ci sono gli Europei che qualificano a Parigi”. Il presidente federale (Fipic), Fernando Zappile, ha ricordato come questa sia “l’ottava partecipazione ai Mondiali per la nostra Nazionale, e la quinta consecutiva. Mentre alle Paralimpiadi di recente siamo andati solo a Londra e lì possiamo migliorare”. La Nazionale di basket in carrozzina comincerà il proprio lavoro di preparazione alla kermesse l’8 maggio al CPO di Tirrenia, per poi svolgere la fase clou del ritiro a Cassino dal 28 maggio. Il 5 giugno la partenza per Dubai.