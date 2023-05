Basket, al via la 7ª edizione della “Fonte Summer Cup”

ROMA - Il PalaFonte dell'Eur sarà come al solito degna cornice al tradizionale Torneo giovanile "Fonte Summer Cup - Memorial Paolo Migliorati", evento organizzato dalla società Fonte Roma Basket (www.fonteromabasket.it). Il Torneo nazionale minibasket prenderà il via giovedì 1 giugno con le partite di qualificazione. In questa occasione le squadre che si sfideranno sul parquet del PalaFonte saranno sedici, tra le quali spiccano nomi di società storiche del panorama nazionale del calibro di SG Fortitudo Pallacanestro, Bees Pesaro, Virtus Bologna e Stella Azzurra. La mattina di sabato 3 giugno prenderanno il via i quarti di finale, mentre nel pomeriggio sarà la volta delle semifinali. Domenica mattina andranno in scena le finali 1°-16° posto, con l'appuntamento principale che sarà ovviamente la finalissima che si disputerà alle ore 15. «Dopo il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti - dichiara Francesco Loreti, dirigente responsabile del Fonte Roma Basket - anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare un Torneo di altissimo livello per la categoria Esordienti, in memoria del nostro amato dirigente Paolo Migliorati. Con tutto lo staff tecnico abbiamo voluto rinnovare questo appuntamento, in linea con la politica di costante crescita che caratterizza la nostra società, con l'augurio che siano quattro giorni all'insegna della condivisione, del divertimento e del sano agonismo. Ringrazio il Comitato Regionale Lazio nella persona del presidente Stefano Persichelli per averci concesso il patrocinio all'evento e tutti gli sponsor che ci sostengono da anni».