L’Olimpia vince a Sassari e conquista la finale scudetto

Milano attende la rivale per lo scudetto

L’Olimpia si impossessa della partita sin dall’inizio, la reazione della squadra sarda è flebile, i meneghini all’intervallo hanno un vantaggio di cinque punti: 36-41. Quando si ricomincia a giocare, Sassari si riporta sotto trovando addirittura il vantaggio, ma a questo punto esce Datome che prende per mano i suoi riportando la squadra ospite avanti. Questa volta la reazione di Sassari non arriva: finisce 93-61 per l’Olimpia. In finale Milano affronterà una tra Bologna e Tortona.