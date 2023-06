Basket, Aquila Trento: l'importante iniziativa in favore dell'Emilia-Romagna

L'iniziativa di Aquila Trento

"Quanto accaduto in Emilia Romagna ha colpito tutti quanti noi: ritrovarsi a cena, così come ci si ritrova al palazzetto, è un bel modo di fare squadra per raggiungere un obiettivo importante e anche in questo caso ci sarà con noi il capitano Forray. Desidero fin d'ora ringraziare tutti quelli che parteciperanno, gli amici dell'Alberghiero Trentino per tutto l'impegno che stanno mettendo nell'iniziativa e il Grand Hotel Imperial che ci ospita per l'evento". Lo ha detto Giovanni Zobele, presidente di Fondazione Aquila per lo sport trentino, in merito alla cena di raccolta fondi in favore delle zone segnate dall'alluvione in programma stasera. "Durante la serata, su proposta dei giocatori della Dolomiti Energia Trentino, verranno messe all'asta le maglie ufficiali indossate dai giocatori durante la stagione: anche quanto verrà donato tramite l'asta, oltre a quello della cena, sarà devoluto a sostegno di un progetto specifico che verrà illustrato in occasione della serata conviviale" fa sapere Aquila basket.