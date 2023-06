Solo ammende per la rissa in gara-2 tra Olimpia e Virtus Bologna

ROMA - Un turno di squalifica del campo per l'Olimpia Milano e una giornata di stop per i giocatori della Virtus Bologna Milos Teodosic e Daniel Hackett. L'acceso finale al Forum di Assago non avrà conseguenze sulle prossime sfide scudetto tra Olimpia e Virtus Bologna. Le sanzioni sono state tramutate in ammende: il club pagherà 12mila euro, multa di tremila euro per ciascun giocatore.