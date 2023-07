Gevi Napoli, ufficiale l'arrivo di Sokolowski

La Gevi Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Michal Sokolowski. Il giocatore polacco, ala di 196 cm, nato a Varsavia l’11 dicembre 1992, ha sottoscritto con il club un accordo annuale. In Italia ha vestito per tre anni la maglia di Treviso. Nel finale della scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alla salvezza del Besiktas in Turchia, guidato da coach Milicic, giocando 15 partite con 10,5 punti ei media, e 5,1 rimbalzi.