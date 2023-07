Basket: Olimpia Milano, ufficiale ingaggio Maodo Lo fino al 2025

Nuovo rinforzo per Olimpia Milano che ha reso noto di aver raggiunto un accordo fino al 2025 con Maodo Lo , playmaker di 1.91, nato il 31 dicembre 1992, a Berlino , proveniente da tre stagioni all' Alba Berlino . "Maodo Lo è un giocatore atletico, un tiratore con grande esperienza di EuroLeague alle spalle, che conosciamo bene e porterà alla nostra squadra velocità , esplosività e affidabilità", afferma il general manager del team lombardo, Christos Stavropoulos.

Maodo Lo: "Entusiasta di questa nuova sfida"

"Sono felice di far parte di un club così prestigioso e vincente come l'Olimpia. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida, in un'organizzazione di altissimo livello e con un coach esperto come Ettore Messina. Si apre un nuovo capitolo della mia carriera e sono felice di poterlo vivere a Milano", queste invece e parole di Maodo Lo.