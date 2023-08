Datome, l'ultima in azzurro contro Portorico: "Ringrazio tutti"

Passerella finale per Gigi Datome , che ha vestito per l 'ultima volta la maglia della Nazionale di basket, nella sfida amichevole contro Portorico, terminata con il punteggio di 98-65 per l'Italia. Gli azzurri sono stati trascinati da Fontecchio e Procida (16 punti a testa) e da Marco Spagnolo (che ha chiuso con 15 punti a referto). Datome, autore di 5 punti, ha disputato 193 partite con la maglia della Nazionale.

Datome, il commovente addio e le parole su Melli

Al termine della gara Gigi Datome, che aveva annunciato nei mesi scorsi il ritiro, era particolarmente emozionato, ed ha elogiato Melli, che erediterà la sua fascia. "Ringrazio tutti, bellissimo vedere qui familiari, amici e tante persone che mi vogliono bene: solo il fatto di vedere la maglietta con il mio nome mi ha fatto emozionare. Ho cercato di concentrarmi, ma non è stato facile. L'Italia? Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, questa squadra ha carattere, dobbiamo rimanere umili e con fame perché possiamo dare fastidio anche a quelli più forti di noi. Melli? Se c'è una persona giusta in questo gruppo per prendere da me il ruolo di capitano quella è Nicolò. Se lo merita: una parte di me continuerà a giocare con Nicolò".