Petrucci, la dura frase rivolta a Pozzecco: "Zitti e giocare! Una cosa del genere non deve più accadere"

La nuova espulsione del ct Gianmarco Pozzecco, spedito negli spogliatoi per un accumulo di tecnici dopo soli 17'40 della sfida poi persa contro la Repubblica Dominicana, ha fatto scattare una sonora tirata d'orecchie al tecnico da parte di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. Il n.1 della Fip ha fortemente voluto il Poz come successore di Sacchetti, rivendicandone sempre la scelta. Ed è stato lui che ieri ha sgridato il coach, ormai troppo avvezzo alle furie degli arbitri. «I nostri avversari hanno vinto meritatamente - ha commentato il numero uno di Via Vitorchiano -. Gli errori arbitrali ci sono stati e sempre ci saranno, ma non sono quelli che ci hanno fatto perdere la partita. E non è stata certo una responsabilità della FIBA...». Petrucci ha reso note le linee dettate al suo gruppo di allenatori. «Ho avuto un colloquio con tutto lo staff tecnico e ho detto loro che intemperanze come quelle contro la Repubblica Dominicana non devono più accadere. Abbiamo un’immagine da difendere e dobbiamo agire di conseguenza. Gianmarco Pozzecco gode della fiducia della squadra e soprattutto della mia. È una persona straordinaria sotto molti punti di vista ed è il primo ad essere dispiaciuto. Ho per lui stima e affetto e continuo a considerarlo un ottimo allenatore. Non è un dramma aver perso una partita e di certo il nostro ct non è l’unico responsabile. Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti che hanno tutte le carte in regola per reagire affrontando le Filippine».