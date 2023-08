Pozzecco sfida Manny Pacquiao a scacchi e presenta Italia-Serbia

Prima la sfida a scacchi contro Manny Pacquaio , poi quella contro la Serbia, per la seconda fase dei Mondiali di Basket . Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha accettato l'invito del mito filippino del pugilato (e super appassionato di basket), che aveva chiesto di incontrarlo dopo le parole pronunciate dal tecnico azzurro al termine del match contro Angola. Pozzecco sfidò pubblicamente Pacquaio, che ha risposto invitandolo nella sua abitazione. I due si sono cimentati in una partita a scacchi. Al termine dell’incontro “Pac Man” ha augurato un enorme in bocca al lupo agli azzurri per il prosieguo del Mondiale.

Pozzecco su Italia-Serbia: "Una classica"

Gli azzurri saranno chiamati a sfidare la Serbia, nella prima gara della seconda fase dei Mondiali: "Sta diventando una classica ormai", ha detto Pozzecco. "Come sempre noi dovremo giocare una partita perfetta perché anche stavolta affronteremo una squadra molto forte, con molte armi a disposizione, talento e stazza diffusi. Mi dispiace molto non vedere in campo Borisa Simanic, al quale mando un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo. Per quanto riguarda noi, giocheremo il nostro solito basket, quello che ci ha contraddistinto fino a questo momento. Ho visto i ragazzi molto concentrati e determinati a fare ancora un passo in avanti in questo Mondiale. In questi due giorni abbiamo riposato, ricaricato le pile, ci siamo allenati bene e abbiamo preparato la partita. Siamo pronti“.