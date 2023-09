La lezione del Messia ai giovani del futuro

Non è un caso se i tre giocatori che ieri hanno trascinato l’Italia abbiano vissuto la NBA di persona: Datome e Melli negli anni passati, Fontecchio gioca con la maglia di Utah. Il che potrebbe sembrare scontato. Invece non lo è affatto. Basta leggere le statistiche di Bogdanovic, uno che nella prossima stagione riceverà da Altanta 18,7 milioni di dollari: 1/13 da tre punti. Perché le stigmate della NBA non sono garanzia di vittoria nelle competizioni FIBA, specie se non si è affiancati da compagni disposti a sacrificarsi in difesa anche per te.

Datome, un gigante contro la Serbia

Ma quello che ha reso speciale il successo contro i serbi è stata la prova di Gigi Datome: più che una conferma del suo talento, una lezione lasciata in eredità alle generazioni future. Gigi, “Il Messia” per i tifosi romani che non lo hanno dimenticato, sin da ragazzo ha dedicato le sue estati alla maglia azzurra con passione e dedizione. Mai una polemica, mai una richiesta inopportuna. Ha attraversato le ultime due decadi insegnando il rispetto verso compagni e avversari, sempre con una libro in mano, visto che la vita di un cestista non inizia né finisce sotto i tabelloni. Ha deciso di ritirarsi a 35 anni. Prima però voleva ringraziare l’Italia per tutto quello che gli ha dato. E nella sfida con la Serbia ha fatto ciò che gli riesce meglio: essere un vincente quando tutto sembra perduto. È finita solo quando è finita. Per Gigione non è ancora finita.