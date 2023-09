Mondiali Basket, Italia-Usa: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Gli azzurri dell' Italbasket non vogliono fermarsi. La nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco ha battuto Portorico , imponendosi per 73-57, approdando così ai quarti di finale dei Mondial i, risultato mai raggiunto dal 1998. Nel primo turno a eliminazione diretta l'Italia affronterà la nazionale degli Usa di Banchero che dopo il ko contro la Lituania ha chiuso il girone in seconda posizione.

Italia-Usa, quando si gioca

Gli azzurri torneranno in campo martedì 5 settembre nella sfida in programma alle 14.40 alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine.

Italia-Usa, dove vedere la sfida in tv

La sfida tra Italia e Usa sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2. Sarà inoltre visibile via satellite su Sky e in streaming su Dazn, SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa sarà possibile seguire gli aggiornamenti live di tutti i match dei Mondiali sul nostro sito.