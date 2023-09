Melli in lacrime dopo Italia-Usa: il gesto di Pozzecco commuove i tifosi

Al termine della gara tra gli azzurri e gli Stati Uniti, valevole per i quarti di finale del mondiale di basket e vinta dagli Usa con il punteggio di 100-63, Nicolò Melli si è presentato in conferenza stampa. La stella dell'Olimpia Milano non ha nascosto l'amarezza per l'eliminazione. "Mi è stato chiesto cosa potevamo fare di più contro questa squadra. Niente. Abbiamo fatto tutto il possibile. Lavoreremo ancora più duramente il prossimo anno finché non ci riusciremo. È molto importante essere tra le prime otto squadre del mondo ma come atleta vuoi tornare a casa con una medaglia dopo tanta preparazione e competizione. Non vuoi tornare a casa e dire 'Siamo nella Top 8' ma allo stesso tempo dovremmo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".