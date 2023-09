Clamoroso al Mondiale: la Germania elimina gli Usa e vola in finale!

MANILA (FILIPPINE) - Clamoroso: gli Stati Uniti sono fuori dal Mondiale Fiba. La Germania sciocca il mondo e compie l'impresa, realizzando il sogno di battere gli Usa 113 a 111 e volando in finale contro la Serbia. Una partita equilibrata, a cui però i tedeschi hanno saputo dare una svolta allungando, resistendo e tenendo gli americani dietro fino alla fine. A nulla è servito il tentativo di rimonta degli Stati Uniti, che hanno sbattuto contro il fantastico muro difensivo della Germania, che domenica si giocherà la finalissima tutta europea con la Serbia (ore 14:40 italiane). Il Team Usa invece, sempre domenica, tornerà in campo per il bronzo contro il Canada (10:30) dopo il settimo posto di quattro anni fa in Cina.