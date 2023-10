Verso il nuovo campionato di Serie A2: si comincia con la prima giornata

Un nuovo torneo, con una ripartizione dei Gironi rivoluzionata rispetto al passato (non più Nord/Sud ma nuova denominazione A/B) e soprattutto una fase tra Playoff e Playout che prevede l'incrocio tra gruppi. In palio due promozioni in A1, da evitare per tutti invece le quattro retrocessioni in B. Diamo una rapida occhiata oggi ai due gruppi (dalla prossima settimana dedicheremo spazi a ogni girone), per avere una visione generale e a cosa ci riserva il weekend.

GIRONE A

Due gare d'apertura in contemporanea: cronologicamente ad aprire il turno saranno Basket Roma-Torino Teen Basket e Techfind San Salvatore Selargius-BCC Derthona (sabato, ore 16): da una parte le giovanissime di Basket Roma contro una Torino che vuole evitare un destino eguale alla retrocessione di due anni fa, dall'altra parte Selargius cerca il colpaccio con quella che è forse la corazzata del girone, con conferme importanti e novità di altissimo livello come Attura e Melchiori.

La giornata prosegue con Dimensione Bagno Carugate-Basket Foxes Giussano (sabato ore 20.30): la nuova Carugate con acquisizioni importanti come Rulli, Caccialanza e Rizzi si cimenta subito contro la matricola che di suo non è rimasta a guardare, inserendo tra le altre Diotti, Manzotti, Gatti.

Ex di A1 a confronto in Technoengineering Moncalieri-Use Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 20.30). Giovane e rinnovata Moncalieri, con una veterana come Ramò a guidare il gruppo; per Empoli occhio soprattutto a novità come Castellani e Miscenko.

San Giorgio MantovAgricoltura-Cestistica Spezzina (sabato, ore 20.30) promette spettacolo: Fietta, Novati e Cremona hanno rinforzato l'organico mantovano, La Spezia oltre a Favre ha inserito alcune giovani novità, come Castelli e Baldassarre.

Sfida al Costa Dome: CLV-Limonta Costa Masnaga-Stella Azzurra Roma (domenica, ore 16). Due organici molto giovani, con Costa sicuramente puntellata da importanti aggiunte come Pappalardo e Ravelli, Stella Azzurra ha cambiato poco, con qualche aggiunta di spessore.

Chiude il turno una delle partite più attese, Logiman Broni-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18): due delle regine del mercato, con colpi come Moroni, Policari, Molnar da una parte e Rossini, Reggiani, De Cassan dall'altra, in una gara che si preannuncia spettacolare.

GIRONE B

La prima partita in ordine cronologico è Basket Girls Ancona-Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 18.30). Una squadra che ha cambiato poco quella marchigiana, ed è pronta a testarsi contro la matricola veneta.

Molto interessante Martina Treviso-PF Umbertide (sabato, ore 19). Nuovo corso per Treviso, con inserimenti interessanti come Perini, Da Pozzo, Moretti; Umbertide dal canto suo ha cambiato poco, con Sammartino potenziale colpo estivo.

All'Allianz Dome c'è Futurosa #Forna Basket Trieste-Pall. Vigarano (sabato, ore 19). Trieste punta a riscattare la scorsa stagione, di contro c'è una Vigarano che ha ringiovanito molto il progetto e punta a iniziare bene per aumentare energia ed entusiasmo.

Delser LBS Udine-Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30) vede la formazione di coach Riga, che ha chiuso operazioni importanti specie tra le lunghe (Katshitshi, Cancelli) contro una Vicenza che, riaccolto coach Rebellato, ha cambiato tantissimo in organico.

Esordio per una matricola in Solmec Rhodigium-Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30): Rovigo, che presenta un organico importante (Viviani, Cadoni, tra le giocatrici che hanno fatto bene in annate passate di A2), contro una Ponzano ambiziosa.

Una delle favorite contro una formazione che punta a riconfermarsi ai Playoff: Ecodem Alpo-Halley Thunder Matelica (sabato, ore 20.30). Alpo è stata forse una delle formazioni più attive sul mercato, trovando firme importanti come Nori, Frustaci e Parmesani; Matelica è corsa al riparo dopo la doppia dipartita di Mancinelli e Nene (ex Alpo) trovando anche buone occasioni dal mercato.

Il posticipo è ARAN Cucine Panthers Roseto-Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 17): c'è molta attesa per Roseto che ha preso giocatrici di spessore come Obouh Fegue, Miccio e Botteghi, ma attenzione perchè dal canto suo Alperia con Schwienbacher e Missanelli soprattutto si è mossa in maniera interessante.