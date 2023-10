Polonara si opera per il tumore al testicolo, e Pozzecco si commuove

Polonara, tumore ai testicloli: come lo ha scoperto

Dopo la finale di Supercoppa vinta dalla Virtus battendo il Brescia, Polonara è stato sottoposto ad un controllo antidoping dal quale sono apparsi dei valori anomali, che hanno indotto il giocatore a fare ulteriori esami. Polonara, che non mostrava alcun sintomo, ha così scoperto di avere un tumore ai testicoli.

Pozzecco si commuove: "Gli voglio molto bene e ne verrà fuori"

Commossa la reazione di Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale italiana, che augura il meglio al suo giocatore: "Per Achille nutro lo stesso amore che ho per mia figlia. È un ragazzo forte, gli voglio molto bene e sono sicuro che verrà fuori da questa situazione. Insieme al mio staff azzurro gli ho fatto una chiamata per sentire come sta. In viva voce abbiamo fatto gruppo come in Nazionale. L'ho sentito bene, tranquillo e positivo come è nella sua natura. È una persona splendida, che dà tutto se stesso alla squadra e all'allenatore. Ora Achille deve pensare solo a guarire. A fianco ha una bella famiglia che lo supporta ogni giorno". E tutti i tifosi italiani: forza Achille.