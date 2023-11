Feel/Allympics, basket in carrozzina per tutti a Formello

Sabato 11 novembre, dalle 14.30 alle 17, si terrà presso l’Istituto R. Rossellini di Formello (Via P. Borsellino snc), la gara di ritorno di Basket in carrozzina integrato. Si tratta dell’atto conclusivo del progetto “FEEL” / ALLYMPICS (Friends on whEELs - amici sulle ruote), ideato e realizzato dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 - cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus + Sport e dalla Regione Lazio - e che ha visto la partecipazione dell’Hask Mladost, polisportiva croata con sede a Zagabria, e dei ragazzi del Liceo romano Plinio Seniore. Il progetto – iniziato nel 2022 e di durata 18 mesi – ha promosso concretamente l’approccio integrato allo sport, con la creazione di due squadre di basket in carrozzina composte da 8 ragazzi, 4 ragazzi normodotati e 4 con disabilità. Le due formazioni integrate si sono già incontrate a Zagabria e si sfideranno nella gara di ritorno di sabato a Formello, in un pomeriggio di vero sport, davanti a tanti ragazzi della scuola Rossellini.

L’evento, patrocinato da Sport & Salute, Regione Lazio e Comune di Formello, mette in luce l’importanza dell’approccio dell’”integrazione inversa”, in cui la Fondazione S.S. Lazio 1900 – assieme alle proprie sezioni sportive – crede molto: per eliminare la stigmatizzazione culturale e le barriere verso la disabilità, si incentiva la partecipazione di ragazzi normodotati agli sport ritenuti “esclusivamente” per disabili.

“Il vero valore del progetto - le parole della Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli - è che i ragazzi normodotati e con disabilità non solo si sentono parte di un'unica squadra, che coopera per perseguire la vittoria sul campo. Oltre alla partita, infatti, questo progetto ha favorito la nascita di legami e relazioni fuori dal campo, creando un'occasione laddove inizialmente non esisteva.” “I ragazzi normodotati, spesso, sentono di non riuscire a relazionarsi con i ragazzi con disabilità - continua la Presidente Bascelli - e viceversa questi ultimi non hanno la possibilità di fare sport con i loro amici e coetanei normodotati, a causa dei diversi sostegni ortopedici utilizzati. Grazie al potere dello sport dimostriamo quanto ciò che li unisce sia molto più forte di ciò che li divide”.

“Il ‘Progetto FEEL Basket per tutti - le parole del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma - è una festa: dell’inclusione, dell’integrazione, dello sport con tutti i suoi valori. Ha un significato nobile perché attraverso lo sport promuove la fratellanza, la socialità, lo stare insieme divertendosi, la parità di accesso alla pratica sportiva. Temi su cui Sport e Salute è da sempre focalizzata con i suoi progetti che mirano ad affermare lo sport come diritto e come presidio di benessere per tutti. Un plauso dunque alla Fondazione S.S. Lazio 1900 per aver organizzato questo evento, che si annuncia di tutti e per tutti”.

“Come Amministrazione - le parole del Sindaco di Formello Gian Filippo Santi - siamo ben lieti di patrocinare e ospitare una iniziativa di questo genere, che veicola una messaggio importante ai più giovani - per questo saranno presenti i ragazzi della nostra scuola - dimostrando come lo sport possa aiutare, unire ed includere, superando le difficoltà. La Lazio Basket in Carrozzina ha trovato in Formello una casa accogliente, frutto della collaborazione tra il Presidente Paggi, con il mio vice sindaco, Cristiano Lancianese, il sottoscritto, l’assessorato allo sport e l’Amministrazione tutta. Auguro buona partita alle squadre e do il benvenuto ai ragazzi che giungeranno a Formello dalla Croazia. Viva lo Sport, Viva Formello"