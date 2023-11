Messina sbotta e cita Mourinho: ne ha tutto il diritto

Il confine che separa il diritto di criticare dall’insulto è stato superato da tempo anche nel basket. Soprattutto su internet, dove l’anonimato autorizza molti, fortunatamente non tutti, ad accanirsi su atleti e allenatori con offese e oltraggi di ogni genere. Le vittime di questi “leoni da tastiere” possono scegliere di non reagire in alcun modo, oppure di reagire perché stanche di accettare passivamente simili comportamenti. Ecco, Ettore Messina, ovvero uno dei migliori tecnici della storia della pallacanestro europea, per anni in NBA stimato vice di Popovich agli Spurs, “colpevole” di un difficile inizio di stagione con l’Olimpia, dopo la vittoria contro l’Efes in Eurolega ha deciso di reagire: «A tutti questi scienziati, a tutti i vigliacconi che ti insultano senza mettere il nome e il cognome, questi schifosi mi verrebbe di fare come Mourinho e dirgli “35”, come i miei “tituli”, più di un “titulo” a stagione nella mia professione. Quindi sinceramente vado avanti. E magari alla fine si vincerà lo scudetto come successo l’anno scorso». Insomma, è sbottato. E secondo noi ne aveva tutto il diritto. Non solo per gli innumerevoli trofei conquistati, ma perché un uomo come lui, serio, innamorato del lavoro e da decenni un esempio per generazioni di giovani allenatori, ha anche il dovere di difendere sé stesso e i suoi valori. Ah, per inciso, ieri Milano ha travolto la tanto pubblicizzata Venezia...