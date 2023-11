Italia, sorteggio Preolimpico di Portorico: ecco chi sfiderà

Sono stati sorteggiati i tornei preolimpici di basket per le qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024 . L' Italia di Gianmarco Pozzecco è stata inserita nel torneo in programma a Portorico dal 2 al 7 luglio del 2024: ecco chi sfiderà.

Italia al Preolimpico a Portorico: chi sfiderà

Gli azzurri sono stati inseriti nel girone B, che prevede le sfide con i padroni di casa di Portorico e con il Bahrain. Le prime due formazioni classificate disputeranno poi le semifinali, ed eventualmente la finale, incrociandosi con le due migliori formazioni del girone A, composto da Lituania, Messico e Costa d'Avorio. La vincitrice del Torneo sarà qualificata all'Olimpiade insieme alle 8 squadre già qualificate (Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone).

Pozzecco: "Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo"

La Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia in Portorico: "E' davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio - le prime parole di ct Pozzecco -. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l'ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme".