Il rispetto per il basket: in tv vale meno di 4''

C'è qualcosa di sinistramente maligno nel rapporto tra la televisione ed il basket. Un potere arcano incline a mortificare anche partite di cartello belle ed avvincenti come quella tra Milano e Virtus Bologna, sfida giustamente pubblicizzata in ogni modo dalla Lega.

Ieri se ne è avuto l’ennesimo esempio. A 4” dalla fine, con Milano sopra di 2 punti, e quando ancora poteva accadere il possibile e persino l’impossibile, il canale NOVE decideva di staccare il collegamento e di far partire minuti e minuti di pubblicità. Poi, come se nulla fosse, ecco partire la trasmissione “Che tempo che fa”. Come era finita Milano-Virtus non aveva già più alcuna importanza.

Morale: il rispetto per la pallacanestro e per gli appassionati, in tv non vale neppure 4 secondi.