Olimpia Milano, ufficiale il ritorno di Shabazz Napier

Stavropoulos: "Ritorno Napier grande notizia"

In merito al ritorno dell'americano si è espresso anche il general manager Christos Stavropoulos: “Il ritorno di Napier è una grande notizia: adesso possiamo riprendere insieme un percorso che era stato interrotto. Sappiamo bene cosa porterà alla squadra, velocità, leadership, entusiasmo e la consapevolezza di come ci aspettiamo che aiuti il gruppo".

Napier: "Felice di tornare a Milano"

"Sono entusiasta e felice di tornare a Milano. Ho la fortuna di tornare nel posto in cui ho avuto successo e di poter riprendere il nostro percorso insieme da dove l’avevamo interrotto a giugno quando abbiamo festeggiato una grande vittoria. Sono felice di poter giocare ancora per i tifosi dell’Olimpia e non vedo l’ora di andare in campo e aiutare la squadra in ogni modo possibile”, queste invece le prime parole di Shabazz Napier.