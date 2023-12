Venezuela, morto il cestista Garly Sojo: aveva 24 anni

Il mondo del basket è in lutto: Garly Sojo , giocatore venezuelano di 24 anni che preso parte all'ultima edizione dei Mondiali svoltasi nelle Filippine, è morto a Caracas all'età di 24 anni. Lo ha rferito la Federazione Venezuelana di Pallacanestro (FVB) che ha confermato la notizia sui social.

Il comunicato della federazione venezuelana

"Garly ci ha accompagnato nelle qualificazioni olimpiche del 2021, nelle qualificazioni e alla Coppa del mondo 2023 e ai Giochi panamericani di Santiago", si legge nel comunicato della Federbasket venezuelana che descrive il giovane atleta come "una persona straordinaria". Non sono chiare le cause della morte.