Frecciarossa sarà il title sponsor della Final Four 2024 di Coppa Italia A1

La Lega Basket Femminile è lieta di annunciare che Frecciarossa sarà il title sponsor della Final Four 2024 di Coppa Italia di Serie A1, che si disputerà a Torino il 16 e 18 febbraio nella suggestiva cornice della Inalpi Arena.



L'evento, in una settimana di grande pallacanestro in cui la Final Four sarà inserita all'interno della Frecciarossa Final Eight 2024 di LBA, si arricchisce dunque di ulteriore prestigio con l'affiancamento a un marchio d’eccellenza. Un importante segno della continuità tra i due eventi LBA e LBF, uniti in un sodalizio che renderà la settimana torinese indimenticabile e storica per tutti gli appassionati.



Contestualmente al raggiungimento dell'accordo, LBF annuncia anche il nuovo logo della manifestazione e la programmazione ufficiale della Frecciarossa Final Four 2024:





SEMIFINALI

Venerdì 16 febbraio 2024

• Ore 17:00 - Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

• Ore 19:15 - Famila Wuber Schio vs Passalacqua Ragusa



FINALE

Domenica 18 febbraio 2024

• Ore 14.15