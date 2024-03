Olimpia Milano, l'iniziativa sulle donne per l'8 marzo: cosa accadrà stasera in Eurolega 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che si celebra venerdì 8 marzo, Plenitude e Olimpia Milano si uniscono in un’iniziativa speciale per sensibilizzare i tifosi di basket sulla violenza di genere e sul gender gap.

Per celebrare questa giornata, in occasione della partita di Eurolega dell’8 marzo con il Partizan Mozzart Bet Belgrade, i giocatori dell’Olimpia Milano durante il riscaldamento indosseranno come sopramaglia delle t-shirt che riporteranno statistiche relative alla violenza sulle donne e sull’attuale gender gap. Ogni numero di maglia rappresenterà infatti un dato che dimostra quanta strada ci sia ancora da fare per la parità dei diritti e la lotta alle discriminazioni di genere.

Ancora oggi, i numeri che parlano di violenza sulle donne e gender gap sono molto elevati: per vincere questa partita è necessario che raggiungano lo 0.

Di seguito alcuni dei dati più rilevanti, a cui è importante prestare attenzione:

Il 77% delle donne dichiara che la pandemia abbia causato un aumento di violenza

Il 42% degli uomini pensa che i figli soffrano se la madre lavora

Il 33% delle donne pensa che guadagnare più del marito possa causare problemi

Il 31% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita

La pensione degli uomini è più alta del 30 % rispetto a quella delle donne

Il 22% delle donne subisce violenza di genere tra i 18 e i 30 anni

Il 21% delle molestie subite dalle donne è da parte di conoscenti

Il 17% delle molestie sulle donne è da parte di parenti

Il 13% delle persone crede di non poter far nulla per la parità di genere

Sono 12.000 i reati di stalking subiti dalle donne nel 2023

9 vittime di violenze sessuali su 10 sono su donne

Il 7% degli uomini nega la disuguaglianza di genere 3 donne su 10 dipendono economicamente dal partner

2 donne su 10 lasciano il lavoro dopo la maternità

1 donna su 3 è vittima di violenza

0 è il numero di violenze e discriminazioni di genere che dobbiamo raggiungere

Come evidenziano questi dati allarmanti, è sempre più importante attuare iniziative che aumentino la consapevolezza attorno a questo tema, anche nel mondo dello sport. Nello specifico, questo progetto rafforza la volontà di Plenitude di lavorare in tale direzione, valorizzando l’inclusione e combattendo ogni tipo di discriminazione. Nel 2021, infatti, Plenitude è stata la prima grande azienda nel mondo dell’energia a diventare Società Benefit integrando all’interno del proprio Statuto Societario, accanto agli obiettivi di profitto, anche quello di avere un impatto positivo sulla società e l’ambiente. Durante la partita al Forum di Assago verranno inoltre distribuite delle magliette in edizione speciale ai tifosi presenti, che saranno disponibili anche nei Flagship Store Plenitude. Plenitude è main partner di Olimpia Milano, la squadra di pallacanestro 30 volte campione d'Italia, per le partite di Eurolega dalla stagione 2022-2023. Con questa partnership Plenitude intende contribuire ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffusione della cultura della sostenibilità e dell’innovazione, principi che in quanto Società Benefit già persegue per le persone e le comunità. Insieme a Olimpia Milano, Plenitude vuole infatti sviluppare iniziative di education e di riqualificazione energetica in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo Armani.