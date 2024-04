IX Caroli Basketball Cup, vincono SMG Latina e FIP Puglia Sud

Si è chiusa il giorno di Pasquetta la IX Caroli Hotels Basketball Cup maschile & femminile. Al Palaventura di Lecce, tra i ragazzi l'ha spuntata SMG Basket School Latina che ha superato in finale, dopo un tempo supplementare, Nuova Matteotti Corato (73-65). In semifinale, i laziali avevano battuto i pari età dell' Happy Casa Brindisi mentre i baresi si erano sbarazzati dell'Aurora Brindisi. Tra le ragazze, invece, nella finale tra due rappresentative, vince il titolo la FIP Puglia Sud che prevale sulla FIP Lazio (56-46) dopo che, nel turno precedente, i due team avevano rispettivamente eliminato Team 79 Piazza Armerina e FIP Puglia Nord. Questo l'elenco dei premi individuali: per le ragazze, Miglior realizzatrice: Benedetta Tarragoni (Fip Puglia Sud); Stelle del torneo: Fabiana Russo (Fip Puglia Sud), Alessia Adriani (Fip Puglia Nord) e la squadra dell'Eteila Basket Aosta; Miglior allenatore: Lorenzo Leopizzi e Andrea Maggi (Fip Puglia Sud); per i ragazzi, Miglior realizzatore Samuele Cerminara (Happy Casa Brindisi); Stelle del torneo: Lorenzo Paradiso (SMG Basket School Latina), Luca Quatela (Aurora Brindisi), Vincenzo Barretta (SMG Basket School Latina), Manuel Sponziello (Aurora Brindisi); Miglior allenatore: Roberto Gallo (SMG Basket School Latina). Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento che coniuga sport e promozione del territorio in un periodo destagionalizzante è stata espressa dalla segreteria organizzativa composta da Mario Caputo, Giampiero Ferreri e Simone Lecci.