Virtus Bologna vince ancora: Tortona sconfitta, semifinali ad un passo

BOLOGNA - La Virtus Bologna si porta a un passo dalle semifinali scudetto. Anche il secondo atto della serie con Tortona sorride alle Vu Nere, che alla Segafredo Arena si impongono per 83-77 con 22 punti di Belinelli e 17 punti di Mickey. La squadra di coach Banchi vola così sul 2-0, confermandosi una sorta di tabù per Derthona (Strautins con 14 punti il migliore) che in otto gare di play-off comprese le scorse due stagioni non è mai riuscita a battere gli emiliani. Ci riproverà giovedì, al PalaFerraris, ultima chance per tenere aperta la serie.