Reyer Venezia, Ennis è il nuovo play: l'annuncio ufficiale

L'Umana Reyer Venezia ha ufficializzato l'acquisto del play canadese Tyler Ennis, acquistato dall'Hapoel Tel Aviv. Il club lo ha annunciato in un comunicato ufficiale, nel quale si specifica che l'accordo "è pluriennale". Ennis è un play di 191 centimetri ed è nato a Brampton (Ontario, in Canada) il 24 agosto 1994. Il club ha ricordato che "è reduce da una grande stagione tra le fila di Napoli Basket, con cui è stato grande protagonista, trascinando i partenopei al successo in Coppa Italia a Torino".