Tifoso attacca Pozzecco sui social: la risposta della madre è inaspettata

L 'Italbasket ha comunicato ufficialmente che " Momo Diouf, Sasha Grant e Michele Vitali sono stati autorizzati a lasciare il raduno" e quindi non faranno parte della spedizione azzurra per il Pre-Olimpico . Questa la decisione del ct Pozzecco che ha acceso gli animi e il dibattito sui social, dove i tifosi non hanno compreso, soprattutto, l'esclusione di Grant. Tra loro anche il disappunto della... madre di Pozzecco.

Il commento social della mamma di Pozzecco

Esatto, la mamma di Poz non ha gradito le scelte del figlio. Un tifoso su Instagram ha scritto: "Grant serviva come il pane, Poz ti adoro ma tante decisioni non le capisco". A sorpresa è arrivata la replica di Laura Boegan, mamma del ct: "Non lo capisco io che sono sua madre non vedo come possano capire gli altri", aggiungendo una emoji della risata.