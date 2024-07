Italia-Bahrein, Preolimpico: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Italia-Bahrein, come vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Bahrein, valida per la prima giornata della fase a gironi del torneo pre olimpico, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky (Sky Sport Max, canale 205), e in streaming su SkyGo, Now e su Dazn che manderà le gare di tutti e 4 i tornei preolimpici.