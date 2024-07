Shock da Ground, l’ultimo Master del 2024 a Marsala

E' tutto pronto a per l’ultimo torneo della categoria “Master” dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024, evento dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport . L'evento andrà in scena dal 26 al 28 luglio nella cornice di Piazza della Vittoria: si tratta di Shock da Ground, torneo che da oltre 10 anni aggrega appassionati e amanti dello streetball e che all’interno del circuito federale farà il suo “esordio” come Master dopo la prima stagione da “Classic” (2021) e le ultime due da “Top” (2022 e 2023). La tappa di Marsala sarà quindi l’ultima a poter garantire l’accesso diretto alle Estathé 3×3 Italia Finals che si giocheranno a Cesenatico il 2 e 3 agosto e che assegneranno i titoli di Campioni d’Italia 2024. Parallelamente al Torneo Master dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit , lo Shock da Ground ospiterà, a partire dal 25 luglio, anche le Finali Regionali Giovanili 3×3 organizzate dal Comitato Regionale FIP Sicilia. Diverse poi le attività collaterali, con musica, arte e intrattenimento (ospiti Gigi L’altro, Lorrè e Dj Yanez, Lightningman the Robot e Mondo Marcio, che chiuderà con un concerto l’edizione 2024 dello Shock da Ground) e i canestri acrobatici degli Space Jumpers.

Ranking

Maschile

Tortona Evolution 3×3 – 15870 pt

Sovecar Toys Boys – 12850 pt

Kings of Kings – 12480 pt

Concrete 3×3 – 12090 pt

All Star 3×3 – 11570 pt

Electromercantil Gtf – 9790 pt

Fvg 3×3 – 9140 pt

The Goat Torino – 8895 pt

TeaMup 3×3 Pro – 8070 pt

Big Crew Pro – 7305 pt

Femminile

TeaMup 3×3 Pro – 12600 pt

Dkb – 11910 pt

Campas Zone Plus – 11165 pt

Big Queens 3×3 – 10320 pt

Tigu 3×3 – 10130 pt

Pow(H)er – 9790 pt

All Star 3×3 – 9530 pt

Dat Ladies – 8285 pt

The Goat – 6140 pt

Fdc Playsport – 6000 pt