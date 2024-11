Cisalfa Sport al finaco di Special Olympics Italia: i dettagli della partenership

Una partnership, quella tra Cisalfa Sport e Special Olympics Italia, nata circa un anno fa dalla condivisione dei valori fondamentali di sensibilizzazione, sostegno e inclusione, oltre che della ferma convinzione che lo sport sia uno strumento potente per promuovere il benessere, l’integrazione e lo sviluppo personale e per garantire ad ogni individuo l’opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale.

In occasione della European Basketball Week, che coinvolgerà 25.000 partecipanti in 35 paesi europei, Cisalfa Sport sarà al fianco di Special Olympics Italia nelle sfide che si terranno su tutto il territorio nazionale, unendo i propri sforzi per promuovere un messaggio di inclusione e porre in primo piano il basket come strumento di coesione e abbattimento delle barriere.

Il concetto di sport unificato va oltre il coinvolgimento di atleti sul campo da gioco: crea un’esperienza di squadra autentica, dove il talento emerge al di là di ogni diversità. Al fianco degli atleti Special Olympics con disabilità intellettive si troveranno anche atleti partner, senza disabilità, in formazioni miste che incarneranno perfettamente quel "sentire comune" che rende una squadra tanto forte quanto unita.

“Essere al fianco di Special Olympics per la European Basketball Week rappresenta per Cisalfa Sport un’opportunità preziosa per sostenere e promuovere i valori in cui crediamo profondamente” afferma Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing e Comunicazione di Cisalfa Group. “Il basket unificato ci ricorda che lo sport può abbattere ogni barriera, mettendo al centro il rispetto per la diversità e la forza della collaborazione. Vedere atleti con e senza disabilità giocare insieme, impegnati verso un obiettivo comune, ci offre una lezione straordinaria: in squadra, ognuno è valorizzato per le proprie capacità e non per le differenze. Questo è il messaggio che, insieme a Special Olympics, vogliamo portare avanti”.

La European Basketball Week rappresenta un nuovo momento speciale all'interno del vasto calendario di eventi e attività che, per tutto il 2024, ha consolidato la collaborazione tra Cisalfa Sport e Special Olympics Italia. Questo impegno congiunto mira a promuovere sempre più una visione dello sport capace di valorizzare ogni persona, indipendentemente dalle abilità, alimentando così una cultura in cui rispetto e inclusione siano elementi essenziali tanto nel gioco quanto nella vita quotidiana.