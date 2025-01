Virtus Bologna ancora sconfitta in Eurolega, Venezia ko in Eurocup

Eurolega, Virtus Bologna sconfitta a Kaunas

Altra frenata per la Virtus Bologna, che cade a Kaunas nella 21esima giornata della regular season di Eurolega. Le 'Vu Nere' cedono per 77-68 ai lituani dello Zalgiris allenati da coach Trinchieri, nonostante i 18 punti di Cordinier. Quindicesima sconfitta stagionale per gli emiliani, la seconda nelle ultime tre gare. Un trend negativo che Bologna proverà a invertire venerdì (17 gennaio) in Germania, nella tana del Bayern Monaco.

Eurocup, Venezia ko contro il Cluj-Napoca

Serata da dimenticare anche per Venezia che si complica la vita nella rincorsa a un posto nei play-off di Eurocup. Passo falso al Taliercio per la Reyer nella 15esima giornata della regular season del gruppo B: 88-77 a favore dei rumeni del Cluj-Napoca, capaci di stoppare il momento positivo dei lagunari (tre vittorie di fila, sei nelle ultime sette uscite) che restano a quota 16 in vista dello scontro diretto del 22 gennaio, sempre al Taliercio, contro l'Hapoel Jerusalem.

Champions League, Reggio Emilia supera Bonn e passa il turno

L'unica gioia di giornata arriva da Reggio Emilia, che come già fatto da Tortona si è qualificata per il Round of 16 di Champions League. Reduce dall'impresa in Germania, la squadra emiliana completa l'opera davanti al pubblico del PalaBigi, chiudendo sul 2-0 il play-in contro il Telekom Bonn (73-70 il punteggio finale).