A Malta con Coppa e Bonfiglio

Insieme nella vita, ma anche e sempre in un campo da basket dove come coppia... sono nati: coach Santino Coppa e l'ex cestista azzurra Susanna Bonfiglio, l'artefice e la protagonista del miracolo Priolo di basket femminile anni Novanta, marito e moglie, sono i "maestri" dell'International basketball camp di Malta, dal 21 al 24 aprile per ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni. L'isola di Malta si conferma il luogo perfetto per combinare l'allenamento di basket e la scoperta di un posto suggestivo, trasformando il viaggio sportivo in una esperienza di storia e divertimento. Le iscrizioni al camp internazionale sono aperte. Per info: maltacamp.mba@hotmail.com

