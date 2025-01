Virtus Roma, ribaltone in panchina: ufficiale l'esonero di Tonolli

ROMA - Serata di rivoluzioni in casa Virtus Roma. La Gvm 1960, reduce dal pesante ko in campionato contro Montecatini al 'Pala Tiziano' che l'ha fatta scivolare al sesto posto in classifica in Serie B nazionale, ha infatti comunicato l'esonero del coach Alessandro Tonolli. La decisione è stata presa di comune accordo tra la società e l’allenatore.